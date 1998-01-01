اسرائيل ترفض السماح بزيارة مجلس الأمن لفلسطين المحتلة

القدس المحتلة / سما /

رفضت إسرائيل إجراء ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، زيارة إلى الشرق الأوسط، تشمل زيارة إلى الأراضي الفلسطينية، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصادر دبلوماسية.



و قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن إسرائيل رفضت السماح لوفد من مجلس الأمن الدولي بزيارة أراض يطالب بها الفلسطينيون من أجل دولتهم المستقلة في المستقبل.

الأسبوع الماضي، سمح المجلس لرئيسه الحالي، سفير غينيا الاستوائية لدى الأمم المتحدة أناتوليو ندونغ مبا، باستشارة السفيرين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن الزيارة.

ورد السفير الفلسطيني رياض منصور بأن زيارة المجلس سينظر إليها "بإيجابية قصوى "لكن سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي قال إن ندونغ مبا أبلغ المجلس الأربعاء أن "إسرائيل رفضت بشكل قاطع زيارة المجلس،" بالرغم من أن السفير الإسرائيلي داني دانون قال إن الحكومة سترحب بالزيارات لإسرائيل من السفراء الأفراد.