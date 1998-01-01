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فصائل المقاومة : غزة تجعل المنطقة تقف على برميل من البارود والانفجار قادم

الأربعاء 13 فبراير 2019 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة : غزة تجعل المنطقة تقف على برميل من البارود والانفجار قادم



غزة / سما /

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم الاربعاء،  إن"استهداف قطاعي الصحة والتعليم من خلال مجزرة الرواتب سياسة تتماهى مع أجندة الاحتلال الاجرامية في المنطقة، واستمرار سلسلة الاجراءات "الاجرامية " التي تمارسها السلطة بحق شعبنا في غزة تجعل المنطقة تقف على برميل من البارود سينفجر أولاً في وجه الاحتلال".

وأكدت  الفصائل في بيانها، أن العدو الاسرائيلي هو المسؤول عن أي اعتداء بحق أبناء شعبنا وعليه تحمل تبعات ذلك، مشددةً على أنها لن تسمح باستمرار تغول الاحتلال على المشاركين السلميين في مسيرات العودة.

وشددت الفصائل ، على أن  كل المؤشرات الراهنة تشير الى إنذارات تحمل الضوء الأحمر لانفجار قادم بسبب اشتداد الحصار ولن نقبل أن يموت شعبنا جوعاً وقهراً.

وأوضحت  أن استمرار تنصل الاحتلال من التفاهمات يستوجب زيادة في الضغط من الوسطاء العرب والدوليين على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وطالبت الفصائل بغزة،  المؤسسات الدولية والهيئات العربية بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه الجرائم الصهيونية بحق الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، معربة عن استهجانها من الصمت العربي والاسلامي والدولي إزاء الجرائم اللا إنسانية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا.

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