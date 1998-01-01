  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

والسلطة لن تتعامل مع أي من مخرجاته

الخارجية: مؤتمر وارسو "مؤامرة أميركية" لـ "تصفية" القضية الفلسطينية

الخميس 07 فبراير 2019 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: مؤتمر وارسو "مؤامرة أميركية" لـ "تصفية" القضية الفلسطينية



رام الله / سما /

اعتبرت وزارة  الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، أن مؤتمر وارسوا،  "مؤامرة أميركية تستهدف النيل من استقلالية قرارات المشاركين بالمؤتمر السيادية حيال قضايا جوهرية تعتمد على مواقف مبدئية لهذه الدول، مثل الموقف من القضية الفلسطينية".

و حذرت السلطة الفلسطينية ، الدول من المشاركة في مؤتمر وارسو الذي دعت إليه واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر حول السلام والامن في الشرق الاوسط، معتبرة أنه "مؤامرة أميركية" تهدف الى "تصفية" القضية الفلسطينية.

وتستضيف الولايات المتحدة وبولندا "الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والامن في الشرق الاوسط" في وارسو في 13 و 14 شباط/فبراير لكن عدة أطراف وفي مقدمها روسيا ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي أعلنت عدم مشاركتها.

وأكدت الخارجية في بيانها، أن الموقف الفلسطيني واضح حيال "مثل هذه المؤتمرات الهادفة الى النيل من قضية شعبنا وتصفيتها، وهي لن تتعامل مع مخرجات مؤتمرات غير شرعية".

وتابعت: "هذا المؤتمر أميركي بامتياز، الهدف منه دفع الدول المشاركة إلى تبني مواقف الادارة الاميركية من القضايا المطروحة وتحديدا القضية الفلسطينية".

وأضافت إنها "لن تتعامل مع أية مخرجات لهذا المؤتمر، وسوف تتمسك بمواقفها الثابتة وتواصل مساعيها مع الدول وكأن مؤتمر وارسو لم يعقد".

وبينت الوزارة أن "النوايا الخبيثة لهذه الادارة كررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب" في خطابه حول حال الاتحاد الذي ألقاه أمام الكونغرس قائلة إنه "أكد فيه مواصلة سياسته المنحازة بالمطلق لإسرائيل، بعيدا عن أي تفكير لخلق أي شكل من أشكال التوازن في العلاقة مع الجانب العربي الفلسطيني".

#السلطة الفلسطينية #الخارجية #مؤتمر وارسو #موسكو #امريكا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

مصر.. إعلامية تهاجم الرجل المصري وتروج للروبوت الجنسي ! (فيديو)

رسميا.. الاوقاف تلعن عن موعد انطلاق أولى رحلات موسم العمرة لمواطني غزة

طقس فلسطين : امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية

على وقع التصعيد .. "نتنياهو" يزور بشكل مفاجئ غلاف غزة

الاحمد يكشف آخر مشاورات تشكيل الحكومة ويؤكد: لن نحاور حماس اطلاقا

العثور على جثة شابة من أم الفحم في تركيا

رياضي يخنق أسدا حتى الموت!

الأخبار الرئيسية

السلطة تبعث رسالة تهديد لاسرائيل بشأن اعتزامها اقتطاع مبالغ من المقاصة ..وهذا ما جاء فيها

شاكيد

شاكيد: ليس هذا الوقت لإعادة احتلال غزة وتدمير حكم حماس

رواتب

المالية بغزة تكشف عن موعد صرف رواتب موظفيها لشهر أكتوبر

الديمقراطية والشعبية

وفد من الجبهتين الديمقراطية والشعبية يُغادر قطاع غزة إلى القاهرة

رسميا.. الاوقاف تلعن عن موعد انطلاق أولى رحلات موسم العمرة لمواطني غزة