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ليبرمان: يجب العودة لسياسة الاغتيالات والمواجهة مع غزة أمر لا مفر منه

الأربعاء 06 فبراير 2019 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: يجب العودة لسياسة الاغتيالات والمواجهة مع غزة أمر لا مفر منه



القدس المحتلة / سما /

طالب وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم الاربعاء، الحكومة الاسرائيلية بالعودة إلى سياسة الاغتيالات بحق المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال ليبرمان في تصريح صحفي، مساء اليوم، إن المواجهة العسكرية بيننا وبين قطاع غزة غير مستبعدة، ولذلك يجب عدم الانتظار حتى سقوط قتلى إسرائيليين علينا، ولذلك لابد من العودة لسياسة الاغتيالات وشن هجوم مكثف على البنية التحتية للمقاومة في قطاع غزة.

وأضاف ليبرمان عبر حسابه على "تويتر"، مرة أخرى ينكسر الهدوء على حدود قطاع غزة ، والمواجهة امر لا مفر منه ، ويجب علينا ان نعود الى سياسة الاغتيالات.

الجدير بالذكر أن وسائل إعلام عبرية  قد ذكرت بأنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة بالتزامن مع سماع دوي انفجار، لافتة إلى أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة باشكول دون وقوع إصابات وأضرار مادية.

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