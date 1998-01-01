سقوط صاروخ اطلق من غزة في اشكول والاحتلال يقصف مراصد للمقاومة

غزة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاربعاء، أن صافرات الإنذار دوت في المجلس الإقليمي أشكول، عقب سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة.

وقالت القناة 13 العبرية إن الصاروخ الذي أطلق من غزة وقع بمنطقة مفتوحة في اقليم اشكول دون ان يبلغ عن وقوع إصابات وأضرار.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم، أن صاروخاً أطلق من القطاع وسقط داخل القطاع قرب السياج الفاصل.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأربعاء، مرصدًا للمقاومة في منطقة صوفا شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن مدفعية الاحتلال قصفت مرصدًا للمقاومة يقع بين مدينتي رفح وخانيونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى اللحظة.