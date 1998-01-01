الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة ويعتقل شابين على حدود غزة

رام الله / سما /

اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية، مساء الثلاثاء، شابين فلسطينيين على حدود قطاع غزة.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن المعتقلين لم يكن بحوزتهما اي أسلحة، وتم نقلهما للتحقيق معهما من قبل جهاز الشاباك.

وأشار إلى أنه تم اعتقال الشابين لدى محاولتهما التسلل إلى أحد الكيبوتسات الاسرائيلية المقامة قرب حدود شمال قطاع غزة.

في سياق متصل اعتقلت سلطات الاحتلال فجر اليوم عددا من المواطينين في محافظات الضفة الغربية .

وشنت قوات الاحتلال حملة تفتيش في منازل ببلدة قفين شمال طولكرم وخربت محتوياتها.

كما سلمت قوة اخرى الأسير المحرر مجاهد علي الشيخ تبليغاً لمراجعة مخابراتها عقب اقتحام منزله في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وعرف من المعتقلين في الضفة:

١. النائب إبراهيم محمد دحبور (53 عاماً) من منزله في بلدة عَرّابة جنوب غرب جنين.

٢.الشاب أحمد كتانة من منزله في مدينة الدوحة غرب بيت لحم.

٣.الشاب زيد رفيق العلامي (18 عاماً)

٤.عمر صادم الصليبي 24 عاما وتُصادر عدة مركباتٍ من بلدة بيت أُمّر شمال الخليل.

٥. الشاب خبيب خالد سلمان (23 عاماً) من منزله في بلاطة البلد شرق نابلس.