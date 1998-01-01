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غرينبلات يهاجم عريقات مجددا :" غزة والضفة انفصلا عن بعضهما لا تستطيع انكار ذلك "

الثلاثاء 05 فبراير 2019 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات يهاجم عريقات مجددا :" غزة والضفة انفصلا عن بعضهما لا تستطيع انكار ذلك "



رام الله / سما /

وجه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات عدة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اتهم فيها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بالإدعاء الخاطئ ونشر معلومات غير صحيحة عنه.

ويقول غرينبلات في تغريداته مرة أخرى ، نشر صائب عريقات معلومات خاطئة ، واتهمني بمحاولة فصل غزة عن الضفة الغربية".

ويستمر غرينبلات بالقول "ردي: أولا إن غزة والضفة الغربية انفصلا (عن بعضهما البعض) منذ عشر سنوات ، جسديا وسياسيا ، بين السلطة الفلسطينية و حماس. أوقف إنكار ذلك الواقع".

ويضيف غرينبلات في تغريدته الثانية "لقد سجلت رسميا عدة مرات أن خطة السلام الخاصة بنا (صفقة القرن) تأمل في جمعهم (الضفة وغزة) ، إن أمكن, ولكننا لا نستطيع أن ندعي (ولا يجب عليك أن تدعي) أن الكراهية بين حماس وفتح غير موجودة. نحن في هذا (المشروع) من أجل مساعدة جميع الفلسطينيين ، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة" .

وينهي غرينبلات قصفه التغريدي بالقول "صائب ، نرجو أن يكون لديك احترام أكبر للفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية. انهم (الفلسطينيون) يستحقونه. يرجى التوقف عن تضليلهم بمعلومات تعرف أنها غير صحيحة. لقد حان الوقت للعمل الجدي".

وكانت نهاية الأسبوع الماضي قد شهدت تراشق بالتغريدات المماثلة بين المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات ومسؤولين فلسطينيين مثل الدكتورة حنان عشراوي وصائب عريقات ونبيل أبو ردينة.

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