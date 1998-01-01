بالصور... هنية يزور جرحى مسيرات العودة في المستشفيات المصرية

القاهرة /سما/

زار إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، ووفد رفيع من أعضاء المكتب السياسي للحركة في الداخل والخارج جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار المتواجدين في عدد من المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.

وثمن هنية، صمود الجرحى ومعنوياتهم العالية ، مشيدا بالتضحيات التي قدموها من أجل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

ووجه رئيس المكتب السياسي لحماس، شكره لجمهورية مصر وجهودها المبذولة في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة خاصة الجرحى منهم.

وأشاد هنية بدور مصر الكبير في خدمة القضية الفلسطينية وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.