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بالفيديو: جيش الاحتلال يعلن البدء في بناء جدار جديد على حدود غزة

الأحد 03 فبراير 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: جيش الاحتلال يعلن البدء في بناء جدار جديد على حدود غزة



أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاحد عن البدء في إقامة سياج جديد سيقام فوق الحاجز المضاد للأنفاق أسفل الأرض.

وبرر جيش الاحتلال ببناء الجدار  لمنع تسلل المقاتلين الفلسطينيين إلى المواقع العسكرية المجاورة لحدود قطاع غزة.

ووفقا لجيش الاحتلال  يبلغ طول السياج الجديد 65 كيلومتر، وبارتفاع 6 أمتار، وسيزود بوسائل تكنلوجية.

واوضح الجيش  العمل في الحاجز الأرضي سيستمر بالتوازي مع السياج العلوي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إقامته نهاية العام الجاري.

وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قال في كلمته الافتتاحية لجلسة الحكومة الاسبوعية، أن قوات الاحتلال بدأت في نهاية الأسبوع ببناء العائق العلوي على حدود القطاع, وقال: "هذا سيمنع دخول المخربين".

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