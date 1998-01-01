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وفد من حركتي حماس والجهاد الاسلامي يغادران قطاع غزة الى مصر

الأحد 03 فبراير 2019 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من حركتي حماس والجهاد الاسلامي يغادران قطاع غزة الى مصر



غزة / سما /

  غادر وفدان من حركتي حماس والجهاد الاسلامي  اليوم الاحد عبر معبر رفح البري الى العاصمة المصرية القاهرة .

 كما وصل الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة القاهرة على رأس وفد من الحركة لاجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.

ويرأس وفد حماس الى القاهرة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية .

ومن المقرر أن ينضم إلى وفد الداخل، وفد آخر من الخارج قد يترأسه صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي.

كما سيلتقي الوفد مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

ولا يعرف فيما إذا كان هنية سيغادر في جولة خارجية تشمل عدة دول، ومن ضمنها روسيا، أم أنه سيعود لغزة.

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وكان القيادي في حركة حماس خليل الحية قال في وقت سابق إن وفدًا من حركة حماس برئاسة هنية سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، هذا الأسبوع.

واوضح  أنه سيجري خلال الزيارة بحث "مجمل الحالة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسُبل مواجهة التحديات وترتيب البيت الداخلي".

ووفقا للحية، فإن زيارة حماس إلى القاهرة، سيتم من خلالها "استكمال بحث قضايا رفض الإفصاح عنها" والتي تم بحثها الجمعة مع الإخوة المصريين، والأمم المتحدة. 

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