ميلادينوف يصل غزة ويعقد اجتماعا مع قادة حماس ووفد المخابرات المصرية

غزة / سما /

وصل صباح الجمعة، المنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ملادينوف" إلى غزة، عبر معبر ايرز- بيت حانون .

ووصل ملادينوف والوفد المرافق له قطاع غزة، عبر معبر "ايرز" بيت حانون، للقاء قيادة حركة حماس فور وصوله للقطاع.

وذكرت مصادر محلية ان اجتماعا ثلاثيا عقد في منزل هنية وضم كل من ميلادينوف و رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ورئيس الحركة يحيى السنوار والقيادي خليل الحية ووفد المخابرات المصرية .

وافادت ان الاجتماع سيناقش الدفع بعملية التهدئة للامام من خلال تنفيذ مشاريع دولية لتخفيف الحصار عن غزة.

يشار الى أن تحركات أممية ودولية وعربية متواصلة من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة بفعل الضغط الذي أوجدته مسيرات العودة التي انطلقت منذ ال30 من مارس الماضي.

يتزامن ذلك مع وصول وفد من المخابرات المصرية امس الخميس الى القطاع لبحث ملفات التهدئة مع قادة حماس والفصائل .