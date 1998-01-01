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الايام القليلة القادمة .. نتنياهو"يزور عدة بلدان من بينها المغرب

الخميس 31 يناير 2019 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الايام القليلة القادمة .. نتنياهو"يزور عدة بلدان من بينها المغرب



القدس المحتلة / سما /

من المقرر  أن يزور  رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو" المغرب في منتصف مارس المقبل .

وذكرت مصادر عبرية اليوم الخميس ان تلك الزيارة تاتي ضمن  جولة زيارات قارية لنتنياهو  من بينها دولة المغرب.

كما سيحضر في وقت لاحق من هذا الشهر مؤتمر "إيباك" في واشنطن ويلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيطير  "نتنياهو" ايضا خلال العشرة أيام القادمة، إلى الهند، حيث سيوقع صفقة أمنية ضخمة معها، ومن المقرر أن يغادر الهند إلى بولندا، حيث سيعقد مؤتمرا دوليا لوقف العدوان الإيراني.

وأوضحت المصادر العبرية ان نتنياهو سيصل إلى المانيا في 17 فبراير، حيث يعقد مؤتمر يتعلق بالدفاع والأمن.

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