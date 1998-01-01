سرايا القدس تحذر الاحتلال من المساس بقيادتها والرد سيكون قاسيا

غزة / سما /

ذكرت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي ان استمرار الاحتلال بالحديث والتحريض على قادة الحركة من خلال ماكنته الدعائية والإعلامية يؤكد أن هناك محاولة اسرائيلية لشن عدوان جديد يستهدفها وقيادتها عبر الإستفراد بها.

و أكدت السرايا أنها لن تسمح للاحتلال بالمساس بالخطوط الحمراء وتغيير قواعد الاشتباك مهما كلف ذلك من ثمن وأن كل محاولات الاستفراد بالحركة وقيادتها ستبوء بالفشل؛ ونقول للعدو وقادته مجدداً لا تخطئوا التقدير فلن تكون المقاومة وقادتها وقوداً لمعركتكم الانتخابية.

وقالت السرايا رغم أن ادعاءات العدو الصهيوني لا أساس لها من الصحة إلا أننا نفخر بأن نكون مصدر قلق وإرباك دائم له.

وأضافت أن سرايا القدس مُنتبهة جيداً لمكر وتضليل العدو الذي يصنع المبررات لشن عدوان يستهدف قادة سرايا القدس وهذا السيناريو لن يمر ولن تكون دماء مجاهدي وقادة سرايا القدس إلا وبالاً على الإحتلال ومستوطنيه.

وحذرت السرايا الاحتلال في حال ارتكب اي حماقة بحق قيادة المقاومة وسرايا القدس فإن الرد سيكون قاسياً .

واعتبرت أن التحريض بحق أحد قادتها (بهاء أبو العطا) لن يُثنيه عن إكمال مشواره الجهادي بل سيزيده قوة وصلابة وعزيمة وإصرار في طريق المقاومة والجهاد .

وشددت على أن قيادة الجهاز العسكري منضبطة انضباطاً كاملاً وتعمل بقرار قيادة الحركة ممثلة بأمينها العام بالقائد زياد النخالة.