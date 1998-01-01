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"فتح" ترد على "حماس": منذ خرجتم للوجود تتعاملون بحقد وتطرحون أنفسكم بديلا

الأربعاء 30 يناير 2019 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" ترد على "حماس": منذ خرجتم للوجود تتعاملون بحقد وتطرحون أنفسكم بديلا



رام الله / سما /

ردت حركة "فتح"، بيانا ردا على تصريحات القيادي في حركة "حماس" موسى ابو مرزوق التي وصف فيها مقترح تشكيل حكومة فصائلية بـ"حكومة فيتشي التي ستعزز الانقسام وتهيئ لصفقة القرن".

وقالت حركة "فتح" مساء  الأربعاء، في بيان لها ، إن "حماس" ليست مدعوة للمشاركة في حكومة فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية"، مضيفة: "إنكم (حماس) ومنذ خرجتم للوجود ترفضون الانضمام للمنظمة وتتعاملون معها بحقد أسود وتطرحون أنفسكم بديلا عنها.

وأوضح رئيس المكتب الاعلامي لحركة "فتح" منير الجاغوب أن حركة "حماس" عندما ساهمت في المشاورات، التي أدت إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لم يتحدثوا حينها عن "فيشي" ولا غيره، مضيفا: "ورغم مشاركتكم في تشكيل الحكومة إلا أن سياستكم التخريبية قد تسببت في تعطيل عملها، فلا تستغربوا إقالتها".

وتابع في بيان: "لن نتسابق معك في كيل الاتهامات، فاللغة التي تستخدمها أنت هي استمرار لمفردات التخوين التي تكيلونها بلا حساب ضد كل من يختلف معكم ويرفض انقلابكم على الشرعية وتساوقكم مع صفقة القرن".

وكان  أبو مرزوق، قال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ما أكثر تصريحات قادة فتح أن حماس غير مدعوة للمشاركة في حكومة منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف أبو مرزوق: "من قال إننا سنشارك بحكومة فيشي القادمة، والخالية من أي إرث وطني والمعززة للانقسام والمهيئة لصفقة القرن ومن تنازل عن 78% من أرض فلسطين وقبل بتبادل الاراضي سيقبل90% من الضفة الغربية".

وختم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، تغريدته بالقول: "المهم فتح الرصاصة الأولى والأخيرة".

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