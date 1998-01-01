فصائل منظمة التحرير تعقد اجتماعا في غزة

غزة / سما /

عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة الليل الماضية إجتماعاً، بدعوة من حركة فتح، ضم كافة فصائل المنظمة .

‏‎وكان في إستقبال قادة الفصائل أحمد حلس "ابو ماهر" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم،و عماد الأغا مفوض العلاقات الوطنية لحركة فتح في الهيئة القيادية العليا.

وتناول اللقاء كافة القضايا المشتركة وسبل تعزيز العلاقة بين فصائل منظمة التحرير بما يخدم المصلحة الوطنية.

و استعرض المجتمعون اخر المستجدات على الصعيد الوطني، وأكدوا على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وانهاء حالة الإنقسام.

وقال حلس أن الوضع الراهن يتطلب من الجميع إعلاء مصالح الوطن العليا فوق أي اعتبارات لنستطيع موحدين مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني وقضيته العادلة .

وثمن حلس القرار الذي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه، واستمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.

وشرح حلس أهمية رئاسة دولة فلسطين لمجموعة الــ77 الصين كأكبر تجمع دولي ،كتجسيد واقعي وعملي من أكثر من 130 دولة يشكلون 80% من سكان العالم يعترفون حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حززيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على الاستفادة من هذا الوضع الهام لفلسطين طوال العام الحالي 2019 .



‏‎ و تم التأكيد من الحضور على ضرورة إستمرار هذه اللقاءات المثمرة مستقبلا .