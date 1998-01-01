سابقة .. كتائب القسام تطالب دعمها من خلال الـ"بيتكوين"

غزة / سما /

دعا الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس أبو عبيدة، مساء الثلاثاء، لدعم المقاومة الفلسطينية مالياً من خلال عملة الـ "بيتكوين" الالكترونية.

وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي عبر قناته الجديدة عبر تطبيق التليجرام: "ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة الـ "بيتكوين" عبر الآليات التي سنعلن عنها قريباً".



وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في هذا الصدد: "يحارب العدو الصهيوني المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل لكن محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة".



بِتْكُويْن هي عملة إلكترونية يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

كما تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.