غانتس يكسر صمته ويبعث برسالة تهديد للسنوار : "الجعبري لم يكن الأول ولن يكون الأخير"

القدس المحتلة / سما /

كشف قائد الأركان السابق في جيش الاحتلال ورئيس حزب "حصانة لاسرائيل" بيني غانتس مساء الثلاثاء عن حملته الانتخابية .

وقال في اول خطاب له "اطالب بالحصول على ثقتكم حتى أتمكن من قيادة شعب إسرائيل"، كما بعث غانتس تهديدات الى قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار ، والتزم بان الحكومة تحت رئاسته "ستسعى للسلام ولن تضيع أي فرصة إقليمية" وستعمل ضد الفساد وضد الهجوم على سلطات القانون .

وتابع :" ومن اجل ذلك قال "انه يرغب بالسلام على غرار مناحيم بيغن ومصر ، وعلى غرار رابين واتفاقية وادي عربة ؛ وليس على طريقة نتانياهو مع ( كبير القتلة ياسر عرفات ) في اتفاقية واي ريفر . كما قال .

وقال غانتس :"للسنوار اقترح ان لا يقوم بامتحاني مرة أخرى".

كما انتقد بصورة مبطنة مصادقة نتنياهو تحويل المنحة القطرية الى غزة وقال " سوف اسمح لاي مساعدة إنسانية لسكان غزة، اساعد بتطويرها اقتصاديا، لكنني لن اسمح بدفع اتاوات مالية. لكن على رؤساء المنظمات "الإرهابية" ان يفهموا ان الجعبري لم يكن الأول ولن يكون الأخير".

وهاجم غانتس نتنياهو مباشرة وشدد غانتس :"لا يمكن ان يكون بإسرائيل رئيس حكومة قدمت ضده لائحة اتهام".

وانتقد غانتس بشدة حكومة نتنياهو وقال :"بأعين حزينة أرى قيادة منشغلة بنفسها. أرى انه حان الوقت لقيادة جامعة، متماسكة وموحدة. حكومة قوية تعمل على الوحدة وليس على التفرقة حتى تحكم. قيادة تتصرف بصورة مختلفة. قيادة لا تضع نفسها قبل منفعة الدولة".

يذكر ان غانتس اتفق مع سلفه في رئاسة الأركان ووزير الحرب الأسبق ورئيس حزب "تيلم"، موشيه يعالون، على خوض الانتخابات العامة للكنيست بقائمة واحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم، الثلاثاء.