  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يقبل استقالة الحكومة

الثلاثاء 29 يناير 2019 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يقبل استقالة الحكومة



رام الله / سما /

قَبِلَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك عقب تسلم الرئيس قرار الحكومة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، والقاضي بوضع استقالتها بتصرفه.

وعليه سيبدأ الرئيس المشاورات لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.

وكانت حكومة الوفاق وضعت  استقالتها تحت تصرف الرئيس مؤكدة انها مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"،  أوصت  في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

وأوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها، بتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: الإعدام لمواطن أدين بقتل المغدورة محاسن أبو شلوف

محمد العمادي .... كفى! مهند عبد الحميد

الرئيس يصدر قرارا بقانون بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته

محلل اسرائيلي : حماس تشعر بنشوة الانتصار واسرائيل ذاهبة إلى موجة قتال "محدودة"

حسين الشيخ : أميركا بدأت تنفيذ صفقة القرن لتكريس "إمارة حماس"

الرئيس الإسرائيلي: شريحة واسعة من الفلسطينيين ترى الحل في بقاء حماس

في الزواج..ابتعد عن هذه المرأة فورا

الأخبار الرئيسية

حدود

غزة: شهيد متأثرًا بجروحه وإصابات في اعتداء الاحتلال على الحراك البحري اليوم

حكومة الوفاق -ارشيفية

رسميا.. الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس لحين تشكيل حكومة جديدة

صاروخ

ايران تؤكد وصول سلاح جديد إلى "المقاومة" في غزة ولبنان

فتح: الحكومة ستصرف الشهر المقبل 75% من رواتب موظفيها بغزة

القسام - حماس

محلل اسرائيلي : حماس تشعر بنشوة الانتصار واسرائيل ذاهبة إلى موجة قتال "محدودة"