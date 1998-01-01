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غزة: شهيد متأثرًا بجروحه وإصابات في اعتداء الاحتلال على الحراك البحري اليوم

الثلاثاء 29 يناير 2019 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: شهيد متأثرًا بجروحه وإصابات في اعتداء الاحتلال على الحراك البحري اليوم



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم عن ارتقاء الشهيد سمير غازي النباهين (47عامًا) متأثرًا بإصابته من قبل الاحتلال الجمعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن النباهين كان قد أصيب بجروح خطيرة جراء تعرضه للإصابة بقنبلة غاز في الوجه شرق البريج وسط قطاع غزة.

في سياق اخر أصيب عصر الاثنين مواطنَيْن بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسير الإسنادي للحراك البحري الـ 22 على شاطئ بحر بيت لاهيا شمالي غربي قطاع غزة.

وأطلق جنود الاحتلال وابلًا كثيفًا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات المواطنين السلميين المشاركين في المسير الإسنادي للحراك البحري قرب موقع "زيكيم".

يشار  إلى أن الحراك البحري مكوّن من 15 قاربًا طافت في عرض البحر رافعة الأعلام الفلسطينية؛ مطالبةً بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عامًا.

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