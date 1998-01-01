صحفية إسرائيلية: السنوار أفضل من "إسرائيل" في إدارة المفاوضات

القدس المحتلة / سما /

قالت محررة صحيفة "المصدر" العبرية، والخبيرة في الشؤون العربية، شمريت مائير، في مقابلة خاصة مع موقع صحيفة "معاريف" العبرية، إن "حركة حماس بقيادة يحيى السنوار تدير المفاوضات بشكل أفضل بكثير من إدارة الحكومة الاسرائيلية".

وأضافت الصحفية مائير، أنه "على ما يبدو فإن يحيى السنوار قرأ بشكل جيد كتاب ترامب (فنون الصفقة)، الأمر الذي جعله أكثر قدرة على إدارة المفاوضات من الحكومة الإسرائيلية".

وأشارت مائير إلى أن "حماس قررت في اللحظات الأخيرة تفجير الأوضاع من خلال رفض قبول الأموال القطرية، وحينها ركضت إسرائيل خلف حماس لإرضائها لكي تقبل استلام الأموال القطرية، حيث أن حماس تعرف جيداً كيفية العمل لخدمة مصالحها وتحقيق أهدافها"، وفق تعبيرها.

وأعربت الصحفية الإسرائيلية شمريت مائير، عن استغرابها من المسؤولين الإسرائيليين الذين يتجرؤون على وصف ما حدث من رفض استلام حماس للأموال القطرية على أنه إنجاز.

من جانبه قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق عمير بيرتس، امس الاحد إن هناك فشل استراتيجي في حكومة بنيامين نتيناهو.

وأضاف أن حركة حماس أصبحت تُملي على "إسرائيل" قواعد اللعبة ولا يوجد لدى الحكومة الإسرائيلية خطة لحل المشكلة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة نتنياهو، يخضع للقواعد التي وضعها يحيى السنوار".

واعتبر بيرتس، أنه بدلاً من تحويل الأموال القطرية مباشرة لغزة، كان يمكن تحويلها بطرق أخرى لسكان القطاع.