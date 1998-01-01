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الاحتلال يشن حملة واسعة في مدن الضفة ويستهدف المزارعين والصيادين بغزة

الإثنين 28 يناير 2019 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة واسعة في مدن الضفة ويستهدف المزارعين والصيادين بغزة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم،  حملت اعتقالات طالت 18 مواطنا من مدن  الضفة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وأفات مصادر محلية أنّ جنود الاحتلال اقتحموا عدة مدن وقرى بمحافظات الضفة وداهموا منازل المواطنين قبل اعتقال عدد منهم.
وعرف من بين معتقلي الضفة:
١. علاء ياسر دراغمة- طوباس
٢. إيهاب محمد رشيد دراغمة- طوباس
٣. عبد الله جهاد بني عودة- طمون قرب طوباس
٤. آدم بني عودة- طمون
٥. محمد عبد العزيز بشارات- طمون
٦. ثائر مرعي- مخيم جنين
٧. قيس الغول- مخيم جنين
٨. أنس أبو ريان- مخيم جنين
٩. أحمد نصر ثوابتة- بيت فجار جنوب بيت لحم
١٠. عبد اللطيف أحمد ثوابتة- بيت فجار
١١. رامي علي عيسى طقاطقة- بيت فجار
١٢. رمزي ربحي عطايا- كفر نعمة غرب رام الله
١٣. نافز عبد العال- كفر نعمة
١٤. سليمان محمد الديك- كفر نعمة
١٥. بهاء الرحال- مخيم جنين


وفي سياق متصل، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين ورعاة الأغنام قبالة عدة مناطق حدودية في قطاع غزة. كما سمع إطلاق نار من قبل الزوارق الحربية تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل مناطق مختلفة من القطاع.

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