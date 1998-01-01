جنرال إسرائيلي يطالب بمنع اندلاع تصعيد جديد مع غزة

القدس المحتلة / سما /

قال الجنرال الإسرائيلي يعقوب عامي درور، ان "الوضع أمام قطاع غزة مثير للأعصاب، فإما دفع الأموال القطرية، أو الذهاب إلى تصعيد عسكري جديد".

وطالب تل ابيب بأن تفعل كل ما بوسعها لمنع تصعيد جديد مع قطاع غزة، وذلك من أجل التفرغ لمنع إيران من التمركز في سوريا.

وتابع درور قائلا : "علنا ألّا نخدع أنفسنا، فلا يمكن الإشراف على الأموال القطرية، وفي كل الأحوال سيصل جزء منها للجناح العسكري لحركة حماس، لكن الجزء الأكبر سيصل للمدنيين".

واعتبر الجنرال الإسرائيلي، أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق مع حركة حماس والعيش معها وهي كذلك على حالها، قائلاً إن "ضائقتنا أمام غزة سوف تستمر".

وأشار إلى أنه "إذا أرادت إسرائيل تحويل غزة إلى سنغافورة، فعليها دفع 30 مليار دولار، واستبدال الفلسطينيين فيها بآخرين من الصين"، وفق تعبيره.