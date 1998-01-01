  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"وضع غزة مثير للأعصاب"..

جنرال إسرائيلي يطالب بمنع اندلاع تصعيد جديد مع غزة

الأحد 27 يناير 2019 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي يطالب بمنع اندلاع تصعيد جديد مع غزة



القدس المحتلة / سما /

قال الجنرال الإسرائيلي يعقوب عامي درور، ان "الوضع أمام قطاع غزة مثير للأعصاب، فإما دفع الأموال القطرية، أو الذهاب إلى تصعيد عسكري جديد".

وطالب تل ابيب  بأن تفعل كل ما بوسعها لمنع تصعيد جديد مع قطاع غزة، وذلك من أجل التفرغ لمنع إيران من التمركز في سوريا.

وتابع  درور قائلا : "علنا ألّا نخدع أنفسنا، فلا يمكن الإشراف على الأموال القطرية، وفي كل الأحوال سيصل جزء منها للجناح العسكري لحركة حماس، لكن الجزء الأكبر سيصل للمدنيين".

واعتبر الجنرال الإسرائيلي، أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق مع حركة حماس والعيش معها وهي كذلك على حالها، قائلاً إن "ضائقتنا أمام غزة سوف تستمر".

وأشار إلى أنه "إذا أرادت إسرائيل تحويل غزة إلى سنغافورة، فعليها دفع 30 مليار دولار، واستبدال الفلسطينيين فيها بآخرين من الصين"، وفق تعبيره.

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. كشف جديد لـ50 ألف مستفيد من المنحة القطرية ووجود محجوبين

لهذه الأسباب يجب أن لا تتراجع حركة “حماس” عن رفض المِنحَة الماليّة القطريّة وشُروطِها المُهينِة !!

نصر الله: جزء من خطتنا الدخول إلى الجليل و قادرون على ذلك وغزة لن تموت جوعا

د.أحمد يوسف يكتب: ذكرياتٌ مع الرئيس عباس ودحلان

هارتس :اتفاق المنحة القطرية الجديد أبعد الحرج عن نتنياهو وحماس والهدوء لن يستمر طويلا

صحيفة : فتح تتجه لتسمية أشتيه رئيساً لـ«حكومة منظمة التحرير»

بالصور : رئيس الاركان الاسرائيلي الجديد يظهر لأول مرة عند حدود قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

"مركزية فتح" توصي بتجميد "الضمان" مؤقتا وتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة

قادة اسرائيليون: نتنياهو ، يخضع للقواعد التي وضعها يحيى السنوار

العمادي يغادر غزة : لن نصرف بعد الاّن رواتب موظفي حماس والهدوء مهم

محلل عسكري اسرائيلي : المواجهة القادمة مع قطاع غزة أمر لا مفر منه

بالأسماء.. كشف جديد لـ50 ألف مستفيد من المنحة القطرية ووجود محجوبين