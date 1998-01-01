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قادة اسرائيليون: نتنياهو ، يخضع للقواعد التي وضعها يحيى السنوار

الأحد 27 يناير 2019 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
قادة اسرائيليون: نتنياهو ، يخضع للقواعد التي وضعها يحيى السنوار



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق عمير بيرتس، إن هناك فشل استراتيجي في حكومة بنيامين نتيناهو.

وأضاف أن حركة حماس أصبحت تُملي على "إسرائيل" قواعد اللعبة ولا يوجد لدى الحكومة الإسرائيلية خطة لحل المشكلة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة نتنياهو، يخضع للقواعد التي وضعها يحيى السنوار".

واعتبر بيرتس، أنه بدلاً من تحويل الأموال القطرية مباشرة لغزة، كان يمكن تحويلها بطرق أخرى لسكان القطاع.

من جانبه قال وزير الحرب الاسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، اليوم الاحد، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تستسلم لحركة "حماس" .

وأضاف ليبرمان في تصريحات أوردتها قناة الكنيست إن حماس تخترق  السياج وفي المقابل تحصل على 15 مليون دولار.

وأكد ليبرمان أن "حماس" لم تكن قوية وذات شعبية كبيرة على الإطلاق بين الفلسطينيين كما هي اليوم بفضل الحكومة الإسرائيلية.

وأشار ليبرمان إلى أن "إسرائيل" اليوم تشتري الهدوء مقابل الأموال.

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