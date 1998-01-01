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نتنياهو يتدخل شخصيا لإدامة الدعم الأمريكي لاجهزة امن السلطة

الخميس 24 يناير 2019 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتدخل شخصيا لإدامة الدعم الأمريكي لاجهزة امن السلطة



القدس المحتلة/سما/

عبر جيش الاحتلال عن قلقه من تضرر التنسيق الأمني مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب القانون الأمريكي الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

ويذكر ان القانونيقضي  بإلزام السلطة بتعويض ضحايا العمليات من الأمريكيين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد السلطة في المحاكم الأمريكية.

وحسب صحيفة "إسرائيل" اليوم فإن القانون سيؤدي إلى وقف المساعدات الأمريكية لقوات الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة الأمر الذي من شأنه أن يضر بالتنسيق الأمني مع الجيش الاسرائيلي .

وكشفت مصادر إسرائيلية عن أن رئيس الحكومة نتنياهو قد تدخل شخصيا لمنع إقرار القانون، حيث توجه إلى البيت الأبيض بطلب تعديل القانون أو إيجاد حل آخر يسمح باستمرار الدعم الأمريكي لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

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