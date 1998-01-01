الاحتلال الاسرائيلي ينشر بطارية القبة الحديدية في تل ابيب

القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر اسرائيلية عن ان جيش الاحتلال الاسرائيلي نشر بطارية "القبة الحديدية" فى منطقة جوش دان في تل ابيب، في ضوء إمكانات التصعيد في الجبهتين الجنوبية مع غزة والشمالية مع سورية عقب تهديدات الرئيس بشار الأسد بالرد على الغارات الاسرائيلية على مطار دمشق قبل يومين.

وقد اتخذ القرار حسب الاذاعة العبرية الرسمية بعد تقييم الوضع في الأيام القليلة الماضية بعد إطلاق الصاروخ من سورية وسقوطه في الجولان وما رافقه من قصف اسرائيلي لدمشق

.كما تتخوف اسرائيل من احتمال التصعيد على جبهة قطاع غزة عقب حادثة قنص جندي في رأسه في منطقة كيسوفيم بالقرب من قطاع غزة وأصيب بجروح طفيفة فيما استشهد عنصر من كتائب القسام وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة فيما يتخوف جيش الاحتلال من تصعيد متزامن في الجنوب والشمال.

وكان الامين العام للجهاد الاسلامي زياد النخالة هدد بالرد على أي عدوان يرتكبه الاحتلال في كل فلسطين المحتلة، وهو الذي دعا إلى توحيد الجبهات في الشمال والجنوب.