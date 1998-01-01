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"علم فلسطين" يثير الهلع بين جنود الاحتلال ويضعهم بحالة تأهب على حدود غزة

الخميس 24 يناير 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"علم فلسطين" يثير الهلع بين جنود الاحتلال ويضعهم بحالة تأهب على حدود غزة



القدس المحتلة / سما /

 أثار وضع شبان فلسطينيين، مساء أمس الأربعاء، علم فلسطين على الجدار الأمني لحدود جنوب قطاع غزة حالة من الخوف والهلع في أوساط الجنود الإسرائيليين.

وتخوّف الجنود من أن يكون العلم مفخخًا بمواد متفجرة، كما حصل العام الماضي بعد تفجير علم في قوة إسرائيلية ما أدى لمقتل جندي وإصابة آخرين.


وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس العلم حيث ارسل الجنود  "جهاز روبوت" للمكان لفحص العلم وكشف أي متفجرات، قبل أن يتبين أنه لا يحتوي أي مواد متفجرة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد تفجير العلم تبين أنه لم يكن كمين مفخخ، وتم تفجيره بدون وقوع إصابات"

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