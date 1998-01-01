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الجهاد ومنظمات غزة تتحفظ على معادلة المال مقابل الهدوء

هارتس : سلوك المتظاهرين قرب سياج غزة غدا سيحدد عملية توزيع المال القطري أم لا

الخميس 24 يناير 2019 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس : سلوك المتظاهرين قرب سياج غزة غدا سيحدد عملية توزيع المال القطري أم لا



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "هارتس العبرية" انه من المتوقع أن يبدأ تحويل الأموال القطرية الى حركة حماس اليوم الخميس" موضحة انه سيجري توزيع الاموال على الموظفين بعد ظهر يوم الجمعة فقط حيث سيحدد سلوك المتظاهرون بالقرب من السياج الحدودي عملية التوزيع ام لا .

 

وتعتقد إسرائيل حسب هارتس " أن حماس لن ترغب في تعريض عملية نقل الأموال للخطر، وأن هذا سيحفز المنظمة على العمل بقوة من أجل منع العنف في المظاهرات فيما لا يزال الجهاز الأمني الاسرائيلي يعتبر الوضع على حدود غزة متوترا، وقد يؤدي حادث عنيف إلى تأخير إضافي في تحويل الأموال، حتى لو لم تكن حماس مسؤولة عن ذلك".

وتقول هارتس ان حركة الجهاد الإسلامي وغيرها من المنظمات في قطاع غزة من موقف حماس الذي يفضل الحفاظ على هدوء نسبي مقابل إسرائيل لقاء نقل المساعدات القطرية إلى غزة.

وأعلن رئيس الوزراء ووزير الأمن بنيامين نتنياهو أمس الأول أنه لن يتم تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة بعد الحادث الذي أصيب فيه ضابط في الجيش بعيار ناري، وفي ضوء انتقادات اليمين له.

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