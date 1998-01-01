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الكابينت الاسرائيلي يجتمع اليوم لبحث التطورات على جبهة غزة

الأربعاء 23 يناير 2019 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكابينت الاسرائيلي يجتمع اليوم لبحث التطورات على جبهة غزة



القدس المحتلة / سما /

ينعقد بعد ظهر اليوم  المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)  لبحث التطوارت مع قطاع غزة..

وبحسب مكتب نتيناهو  فإن الموضوع الذي سيجري التداول فيه في الكابينيت سري.

وأجرى نتنياهو مداولات مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعد الأحداث التي شهدتها منطقة السياج الأمني، وبعد ذلك أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، افيف كوخافي، مداولات حول الوضع في القطاع.

وذكر موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" الالكتروني أنه يتعاملون في إسرائيل مع إصابة ضابط إسرائيلي، اليوم، على أنها محاولة لقتله. وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإنه خلال المواجهات جرى إطلاق نار باتجاه الجندي وأن رصاصة اصابت خوذته، ووصف إصابته بالطفيفة.

وهذا هو أول اجتماع للكابنيت بعد شهر من توقفها بسبب انشغال رئيس الوزراء نتنياهو وفق تعبير موقع "واللاه" العبري.

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