نتنياهو يعلن انه لن يسمح بنقل الأموال القطرية الى غزة غدا الأربعاء

القدس المحتلة / سما /

اعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو انه لن يسمح بنقل الأموال القطرية الى قطاع غزة غدا الأربعاء

من جانبه طالب وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان، مساء الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية بوقف تحويل الأموال القطرية الى القطاع، وتسديد ضربة ثورية لحماس في القطاع فوراً.

وقال ليبرمان في تغريده له عبر حسابه في (تويتر): حتى الآن هناك بالفعل حادثتا إطلاق نار على جنود الجيش الإسرائيلي.

من جهته، قال عضو "الكنيست" الإسرائيلي حاييم يلين: "الحرب عند السياج ضد الجيش مستمرة منذ فترة طويلة - سياسة الكابينت التي تتضمن إعفاء الوقود القطري من ضريبة القيمة المضافة ونقل 15 مليون دولار إلى حماس للمرة الثالثة من أجل تحقيق الهدوء، خاطئة، هذه سياسية مفلسة".

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه حدود غزة توترا حيث اصيب ضابط اسرائيلي برصاص قناصة على حدود غزة وفي وقت لاحق استشهد عنصر من القسام واصيب اثنين اخرين في قصف مدفعي لنقطة رصد للمقاومة شرق البريج .

كما انه كان من المقرر بحسب تصريحات سابقة للسفير القطري محمد العمادي ان يتم تحويل الاموال القطرية لموظفي حماس في غزة غدا الاربعاء.