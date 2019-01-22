صور: مدون اسرائيلي مثير للجدل يزور قطر.. وغضب واسع

الدوحة / وكالات /

نشر مدون اسرائيلي مثير للجدل، صورا له في العاصمة القطرية الدوحة، محدثا موجة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي.

المدون الإسرائيلي بن "تسيون تشدنوفسكي"، ذو الأصول الروسية، نشر صورا له في سوق واقف الشهير بالدوحة، وصورة أخرى في مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

كما نشر بن تسيون، صورة له وهو يضع الشماغ القطري على رأسه.

وأثارت صورة المدون الاسرائيلي سخطا واسعا من قبل مغردين قطريين، عبروا عن رفضهم الشديد لأي خطوة نحو "التطبيع".

وقال ناشطون إن مما يثير الاستياء المضاعف، هو قول بن تسيون، إنه أدى صلاة عبرية "من أجل الحب والسلام والاحترام بين اليهود والعرب"، داخل المسجد الكبير في قطر.

ولفت ناشطون إلى أن بن تسيون يتنقل بين الدول العربية، بجواز سفر دولة أوروبية، وليس بجوازه الاسرائيلي.

وبن تسيون هو مدون اسرائيلي مثير للجدل، سبق له زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، ومعالم تاريخية في مصر، والكويت.

يشار إلى أن المدون بن تسيون، يكتب في صحيفة "تايمز أوف اسرائيل"، وله العديد من الصور على حسابه وهو يؤدي الصلوات اليهودية، ويعد أحد المستوطنين المتدينين بالإضافة إلى صور تذكارية مع العديد من الحاخامات.