العمادي: الدفعة الثالثة من المنحة القطرية تصل غزة الأربعاء لكن بنظام جديد

القدس المحتلة / سما /

قال اسفير القطري محمد العمادي، إن الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لموظفي قطاع غزة ستصل هذا الأسبوع بعدما أجلت إسرائيل وصولها احتجاجا على المظاهرات عند حدود غزة.

وأوضح العمادي في تصريحات نقلتها وكالة رويترز من مكتبه في الدوحة، ان الدفعة المالية البالغة 15 مليون دولار ستصل غزة يوم الأربعاء بعد أن أجلتها إسرائيل في بادئ الأمر.

وقال العمادي "أجلت الحكومة الإسرائيلية (هذه الدفعة) بسبب العنف على الحدود. الاتفاق مشروط بألا يكون هناك قدر كبير من العنف. وبالتالي وافقت (إسرائيل) الجمعة الماضية على (إرسال) الدفعة الثالثة".

وقال العمادي إنه لن يحمل الرواتب بنفسه ويسلمها في غزة مثلما فعل في الدفعتين السابقتين لكن "نظاما جديدا جرى إقراره بهذا الصدد"، رافضا الإدلاء بتفاصيل عن هذا النظام.

وقال العمادي، إن قطر ستضغط لاحقا بشأن مشروع كهرباء بقيمة 80 مليون دولار تقريبا من شأنه أن يمكنها من إدارة إمدادات الكهرباء في القطاع بفاعلية، وذلك عبر شراء الكهرباء بكميات كبيرة من إسرائيل ثم توزيعها في أنحاء القطاع وتحصيل قيمتها في المقابل من الفلسطينيين.

وعن هذه الخطة، قال العمادي "سنمول هذا المشروع، لكني أريد ضمان السيطرة على الكهرباء حتى أضمن استعادة الأموال، وفي إطار هذا المشروع ستشيد قطر محطة فرعية وشبكة كهرباء لإنهاء الحاجة إلى شحنات الوقود المكلفة".

وأضاف العمادي "نريد إيجاد حل لمليوني شخص (يسكنون هذا القطاع). هذا هو هدفنا وغايتنا. لا نهدف فقط إلى إرسال الأموال، لأن إسرائيل تريد الهدوء أو حماس تريد المال".

وكانت اذاعة جيش الاحتلال قالت امس الاحد ان اسرائيل وافقت على تحويل الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لموظفي حماس في غزة .



وكانت صحيفة (هآرتس) العبرية نقلت عن دبلوماسيين أجنبيين ، قلقهم حيال التداعيات المترتبة على تأخير نقل أموال المنحة القطرية الى قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني.