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الزهار: هناك بعض الاشخاص معروفين لدينا بالأسماء يحاولون جر غزة الى حرب

الأربعاء 16 يناير 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار: هناك بعض الاشخاص معروفين لدينا بالأسماء يحاولون جر غزة الى حرب



وكالات

أكد القيادي في حركة حماس  محمود الزهار، أن الحركة لن توافق على الإفراج عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة ، مقابل تحسين الظروف المعيشية بالقطاع.

وقال الزهار : "الحديث عن الإفراج عن الجنود الإسرائيليين، سيكون بعد الإفراج عن محرري صفقة "شاليط"، والتعهد بعدم اعتقالهم مجدا.

وأضاف الزهار، لن نقبل أن يكون الحديث عن الإفراج عن الجنود الإسرائيليين، مشروط بالأوضاع المعيشية بغزة، مؤكدا على أن "الإفراج عن الجنود الإسرائيليين مقابل تحرير الأسرى فقط".

وحول  دخول الأموال القطرية الى قطاع غزة، قال يجب أن يكون ذلك بدون أي شروط إسرائيلية.

في سياق اخر قال الزهار، إن "هناك بعض الأشخاص - نعرفهم بالأسماء - يحاولون جر قطاع غزة إلى حرب مع الاحتلال الاسرائيلي في هذه المرحلة الحساسة، من خلال إطلاق الصواريخ خارج إطار الإجماع الوطني المقاوم".

وأضاف الزهارإن "هؤلاء الأشخاص سواء كانوا مرتبطين فعلياً مع إسرائيل أو يخدمون المصلحة الإسرائيلية من حيث لا يعلمون -خصوصاً من فتح –، المُهمة الموكلة إليهم أنْ يجروا غزة إلى معركة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد الزهار أن "هؤلاء الاشخاص هدفهم توتير المنطقة لخدمة الاحتلال"، مضيفا أن "هذا الأمر لا يخدم أبناء شعبنا ولا يخدم مصلحة حماس وفصائل المقاومة في هذه المرحلة، التي تريد أن تستثمرها المقاومة لترميم ما دمره الاحتلال على جميع النواحي".

وتابع:" هؤلاء الأشخاص أصبحوا معروفين لدينا وحركة فتح تقف خلفهم، وتحدثنا مع عددٍ من قياداتهم الميدانيين عن أفعالهم وتجاوزاتهم الخطيرة والخطيرة جداً على شعبنا وفصائله، وأيضاً يتم اعتقالهم، وبعضهم لديه سوابق في الجرائم" على حد قوله

المصدر: "وكالات

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