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المالكي: فلسطين ستتقدم بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال اسابيع

الأربعاء 16 يناير 2019 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: فلسطين ستتقدم بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال اسابيع



رام الله / سما /

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، أمس الثلاثاء ، بأن فلسطين تستعد للتقدم بطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ، بالرغم من أن هدذه الخطوة ستقابل بالرفض من قبل الولايات المتحدة.

وتحظى فلسطين حالياً بصفة عضو مراقب في الهيئة الأممية، وفي حال حصولهم على العضوية الكاملة من شأن ذلك أن يمنحهم اعترافا دوليا بدولتهم.

وقال المالكي للصحافيين “نعلم اننا سنواجه فيتو من الولايات المتحدة، لكن هذا لن يمنعنا من تقديم طلبنا” للحصول على العضوية الكاملة.

وأشار المالكي الى أن الفلسطينيين سيبدأون بحملة لحشد التأييد في مجلس الأمن، مع التوجه لتقديم طلب العضوية في غضون "أسابيع".

وتقدّم الفلسطينيون بطلب لعضوية الأمم المتحدة عام 2011، لكنه لم يصل الى مجلس الأمن من أجل طرحه للتصويت.

#المالكي #الأمم المتحدة

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