الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، اعتقل خلالها عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال في بعض المناطق.

وصعد جيش الاحتلال من الاقتحامات الليلية وتنفيذ الاعتقالات بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الجنود والمستوطنين، فيما يواصل الاحتلال استنفار جنوده على الطرقات الرئيسية بالضفة ونصب الحواجز العسكرية.

وقال جيش الاحتلال أن جنوده اعتقلوا 10 فلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بشبهة حيازة أسلحة ووسائل قتالية والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية، كما صادر الجنود مبالغ مالية بقيمة 10 آلاف شيكل بزعم استخدامها في أعمال مقاومة وعمليات مسلحة.

وصادرت قوات الاحتلال بالتعاون مع قوات حرس الحدود الشرطة وجهاز الأمن العام(الشاباك) 6 مخارط في ورشة في مدينة نابلس، بزعم أنه تم استخدامها لإنتاج الأسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، ثلاثة مواطنين من محافظة جنين، هم: عمارة عبد اللطيف فشافشة ، ومراد ملايشة، وعلاء الدين كامل خلايلة، وذلك أثناء مرورهم عبر حاجز "الكونتينر"، جنوب شرق القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب يوسف نادي العملة، بعد توقيفه وسط مدينة الخليل، كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مدخلي جسر حلول، وبيت عينون، شمال مدينة الخليل، وفتشت المركبات ودققت في بطاقات ركابها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين عمر زايد ومحمد حماد عقب مداهمة منزليهما في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية وصادرت مركبة وشنت حملة تفتيش عشوائية للمنازل.

أما في بلدة شقبا قضاء رام الله، فصادرت قوات الاحتلال عشرات المركبات ووزعت بيانا تدعي فيه أن مصادرتها للمركبات يعود لقيام أهالي القرية بأعمال "عنف". وفق زعمها.

وشمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الفنان الشعبي محمد أبو الكايد من بلدة اليامون غرب جنين على حاجز عسكري "دوتان" جنوب غرب المدينة المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

في محافظة بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخصر، وتركزت المواجهات في منطقتي البوابة والمسجد الكبير، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت.