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والدة اسير لدى المقاومة بغزة تكشف عن تفاصيل اجتماعها بنتنياهو ووصفه بـ"المرحوم

الأربعاء 16 يناير 2019 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والدة اسير لدى المقاومة بغزة تكشف عن تفاصيل اجتماعها بنتنياهو ووصفه بـ"المرحوم



القدس المحتلة / سما /

اجتمعت والدة الجندي الأسير لدى المقاومة في غزة  "أرون شاؤول"  برئيس الحكومة ووزير الجيش الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هامش مراسيم استلام رئيس الأركان الجديد "أفيف كوخافي" . 

وبحسب وسائل اعلام عبرية قالت  زهافا شاؤول، إنها غضبت من خطاب "آيزنكوت" عندما ذكر ابنها أرون، ووصفة بالمرحوم، مؤكدة "أن أبنها لم يمت، وأن الجيش لا يعلم عنه شيئا".

وأضافت: لقد اجتمعت اليوم برئيس الوزراء ووزير الجيش نتنياهو، وتحدثت معه لمدة ساعة، حول المباحثات لاستعادة "أرون" من غزة.  

ومدحت والدة شاؤول رئيس الأركان السابق آيزنكوت، لكنها أوضحت أنها غضبت من قيامه بوصف أبنها بالمرحوم.

وتابعت: "نحن لا نعلم حتى الآن ما حدث مع أرون، وقرار الإعلان عن موته لم يكن بموافقة العائلة، لم نوافق على الإعلان عن موته، وأنا أؤكد لكم أنه لم يمت، والجيش لا يعلم عنه شيئا".

وبحسب الصحيفة العبرية، رفضت والدة شاؤول، الكشف عن فحوى اللقاء مع نتنياهو، مؤكدة على أنها "خرجت من اللقاء راضية، أكثر من المرات السابقة".

وأقالت : أن "نتنياهو لم يكن قادرا على أخباري بأي نتائج حول مصير أبني، وأنا طلبت منه اجابات، ولقد تحدث معي كثيرا، وشرح لي ما سوف تقوم به الحكومة، وآمل أن يقوم بتنفيذ ما أخبرني به".

وختمت بالقول إن "عائلة الضابط هدار جولدين، اجتمعت اليوم خلال مراسيم تنصيب رئيس الأركان الجديد، برئيس الوزراء نتنياهو، بشكل منفرد قبل اجتمعنا به"، مشيرةً الى "أن عائلتها لا تتفق مع عائلة جولدين، حول كيفية التعامل مع حركة حماس بغزة".

يشار الى ان المقاومة اسرات الجندي الاسرائيلي شاؤول في الحرب العدوانية الاخيرة عام 2014 على قطاع غزة .

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