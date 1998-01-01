حماس تبعث رسالة تهديد الى اسرائيل عبر الوسيط المصري

غزة / سما /

كشف التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان) ان حركة حماس بعثت ، برسالة تهديد إلى تل أبيب عبر الوسيط المصري.

وبحسب الموقع العبري جاء في الرسالة انه إذا استمرت إسرائيل في مهاجمة مواقع للمقاومة في قطاع غزة المحاصر، فإن الحركة ستسحب جميع قوات ضبط الأمن المنتشرة على طول السياج الأمني الفاصل، شرقي القطاع، والتي تعمل على منع تفجر الأوضاع عند الشريط الحدودي، خلال فعاليات "مسيرات العودة وكسر الحصار".

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ تحذير حماس تضمن أيضا: "إذا لم تدخل الأموال القطرية فإن الأوضاع في المنطقة ستتدهور".

وبحسب القناة قال مصدر في حماس إن إسرائيل تتهرب من تفاهمات التهدئة الأخيرة التي تم التوصل اليها قبل حوالي شهر والتي تتضمن أيضا رفع الحظر عن عشرات المواد التي يتم ادخالها أو إخراجها من القطاع وتوسيع مساحة الصيد الى 18 ميلا بحريا، وتتوسط مصر في المفاوضات بين الجانبين.

وأضاف: "نحن ملتزمون بالهدوء، لكننا نطالب ببدء تنفيذ المرحلة الثانية من التفاهمات على النحو المتفق عليه"