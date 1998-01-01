وزير اسرائيلي يضع شرطا لادخال المساعدات والاموال القطرية لغزة!!

القدس المحتلة / سما /

أكد وزير حماية البيئة الإسرائيلي، زئيف ألكين أن "إسرائيل" لن تسمح بادخال الأموال القطرية إلى غزة قبل أن يسود الهدوء القطاع، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف ألكين "لن ندخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة طالما يوجد هناك اعتداءات علينا، سواء كانت التظاهرات عسكرية أو شعبية".

وكان مسؤول إسرائيلي كبير قال اليوم إنه لا يوجد تجميد رسمي لتحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، لكن اسرائيل لن تحول اموالا هذا الاسبوع لغزة بسبب مظاهرات الجمعة على الحدود.

وطالبت عضو الكنيست عن حزب "العمل" ليئا فديدا، من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، بفتح تحقيق مع نتنياهو بشأن إدخال الأموال القطرية لقطاع غزة.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن طلب فديدا يأتي بدعوى أن موافقة نتنياهو على تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة، هي رشوة انتخابية تهدف لشراء الهدوء الذي سيخدم مصلحته في الانتخابات المقبلة.

وكانت مصادر اسرائيلية قد تحدثت الخميس الماضي انه سيتم نقل الاموال الى غزة، الا انه تم تأجيلها بحجة مسيرات العودة يوم الجمعة.