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"كان" : زيارة هنية لموسكو لا تزال قائمة رغم الضغوط لإفشالها

الخميس 10 يناير 2019 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كان" : زيارة هنية لموسكو لا تزال قائمة رغم الضغوط لإفشالها



غزة / سما /

أكدت هيئة البث الإسرائيلية "ريشت كان"، اليوم الخميس، أن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى العاصمة الروسية موسكو لا زالت قائمة ولم تلغ كما أشيع.

وقالت الهيئة، نقلاً عن مصادر فلسطينية مطلعة، إن الزيارة تم تأجيلها عن موعدها المقرر في الخامس عشر من الشهر الجاري بسبب تفجّر الخلافات مجددًا بين حماس وفتح وما جرى من سحب لموظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح ما أعاق العمل في المعبر.

وبينت، أن الزيارة ليست مرتبطة بمعبر رفح بشكل مباشر، ولكنّها لأسباب تتعلق بالاتصالات المصرية المتواصلة وتوقع وصول وفد من المخابرات المصرية خلال أيام لقطاع غزة.

ولفتت المصادر، إلى أن هناك ضغوطًا من عدة جهات على مصر وموسكو لمنع سفر هنية ووصوله إلى العاصمة الروسية وإفشال جولته الخارجية.

وأشارت، إلى أن هناك جهات فلسطينية وغير فلسطينية منها عربية وأخرى دولية و"إسرائيل" تضغط باتجاه إفشال الزيارة إلى روسيا ومنع هنية من تنفيذ جولته.

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