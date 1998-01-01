روسيا تبحث مع حماس تعقيدات المصالحة والاوضاع في غزة

موسكو/وكالات/

قالت الخارجية الروسية ان مكالمة هاتفية جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف و عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ناقش فيها الطرفان التطورات الأخيرة في قطاع غزة في سياق العلاقات الفلسطينية الفلسطينية.

وأعرب الجانب الروسي عن قلقه إزاء تعقيد عملية الوحدة الوطنية بمشاركة حركتي حماس وفتح.وفي الوقت نفسه تم التأكيد على استعداد موسكو لمواصلة الاتصالات بين جميع القوى السياسية في فلسطين من أجل تهية الظروف للتوصل إلى تسوية عادة للقضية الفلسطينية على أساس قانون دولي معروف".