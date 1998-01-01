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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة ويصادر مركبتين

الخميس 10 يناير 2019 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة ويصادر مركبتين



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 13 مواطنا من الضفة الغربية.
وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين أيوب نصر وأسعد عطايا من كفر نعمة غرب رام الله.
واعتقلت عبد الرحمن داود شتيوي وحمزة مصطفى شتيوي ومحمد عمرو شتيوي من كفر قدوم شرق قلقيلية وكما واعتقلت عبد الكريم حسين من عزون.
كما واعتقلت الاسير المحرر مناضل نفيعات من يعبد جنوب جنين .
واعتقلت نضال أمين زيدان من جنين ويحيى السعدي من مخيم جنين ومحمد الهشلمون من الخليل، فيما اعتقلت إسماعيل شاهر ريان الشراونة من قرية دير سامت جنوب الخليل ومحمد يحيى أبو جحيشة من إذنا غرب الخليل.
واحتجزت قوات الاحتلال الشابين حسن محمد أبو زنيد وأحمد بسام الزير من دورا جنوب الخليل بعد التحقيق معهما ميدانيا والاعتداء عليهما.
وفي مادما جنوب نابلس اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وصادرت مركبتي الأسير المحرر عمّار ياسين قُط ووالده.
وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن فواز القواسمة بالخليل وعاثت فيه فسادا وصادرت مبلغ 5000 شيكل، واعتقال نجله إسماعيل فواز القواسمي.

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