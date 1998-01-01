فيديو: الداخلية بغزة تبث اعترافات عملاء مع الاحتلال حول تسلل الوحدة الخاصة بخانيونس

غزة / سما /

بثت وزارة الداخلية والأمن الوطني مساء اليوم اعترافات عدد من المتعاونين والمتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي اعتقلوا مؤخرا على يد جهاز الأمن الداخلي.

وأوضحت الداخلية أن عملية اعتقال هؤلاء العملاء حول عملية تسلل الوحدة الإسرائيلية الخاصة شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة في نوفمبر الماضي والتي كشفتها المقاومة الفلسطينية.

وكشف تسجيل الفيديو أنه تم اعتقال 45 متخابرا ومتعاونا مع الاحتلال منذ الحملة الأمنية التي شنت عقب عملية التسلل الإسرائيلية.

بدوره وجه المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، عقب على نشر الاعترافات، رسالة للاحتلال وعملائه، بأن العملاء في غزة هم في قبضة الأجهزة الأمنية.

وقال البزم: نُحذر أبناء شعبنا من التفاعل على صفحات الاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي، الرسمية وغير الرسمية، لأنها وسائل للإسقاط.

وأضاف: الأجهزة الأمنية استطاعت أن تلقي القبض على 45 عميلاً بعد الحادث الأمني شرق خانيونس في نوفمبر الماضي، وهم قيد التحقيق الآن.