الهباش: حماس لن تأتي للمصالحة إلا مرغمة و بالسلاسل وننسق مع مصر والعمق العربي

رام الله / سما /

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ان حركة حماس لها مشروعها الخاص المرتبط بمشروع جماعة الإخوان المسلمين الرامي الى خلخلة النظام العربي، من ضمنه النظام السياسي الفلسطيني المتمثل بمنظمة التحرير.

وأكد الهباش خلال حديث إذاعي لصوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، ان مشروع فصائل منظمة التحرير في واد ومشروع حماس في واد آخر، ولا علاقة له بالمشروع الوطني، مؤكدا أن حماس تظن واهمة أن أميركا واسرائيل يمكن أن تسمحان لها بالوجود بعد أن تقوم بالتعاون معهم بتصفية منظمة التحرير.

واضاف: ان كل ما قامت به حركة حماس على مدار الـ 12 عاما الماضية، وبعد تنفيذها الانقلاب الدموي على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة، يؤكد أنها ليست جزء من المشروع الوطني وفي خصومة حقيقية مع منظمة التحرير ولا مانع لديها من خدمة المشروع الإسرائيلي على حساب منظمة التحرير .

وطالب الهباش بضرورة تعزيز الجبهة الداخلية على المستوى الشعبي وعبر التغيير السلمي الذي يبدأ بإنهاء الانقسام والذهاب الى الانتخابات لكي يقول الشعب كلمته، مشيرا الى ان حماس لا تريد ذلك، مؤكدا أنه يجب إجبار حماس على استعادة وعيها واستعادة فلسطينيتها والتراجع عن خطورة ما تقوم به ، وأن سياسة السيد الرئيس محمود عباس قائمة على هذه القاعدة وهي إجبار حماس بأي شكل من الأشكال، الى العودة للمشروع الوطني وإيقاظ الوعي الوطني لديها .

وأضاف الهباش: "حماس لن تأتي الى المصالحة برغبتها ويجب أن تأتي مرغمة وبالسلاسل وتدفع دفعا نحو تطبيق اتفاق المصالحة، وهناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن نقوم بها سواء على الصعيد الوطني الداخلي أو بالتنسيق مع العمق العربي وخاصة جمهورية مصر العربية، لإجبار حماس للقبول بالمصالحة"، مشيرا الى أن حماس لن تأتي للمصالحة وهي في بحبوحة، وشعورها بوجود ضغط شعبي ورسمي وعربي عليها يمكن ان يدفعها للقبول بالمصالحة وتطبيق اتفاق اكتوبر 2017 وإنهاء الانقسام .