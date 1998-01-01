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بالصور: داخلية غزة تتسلم معبر رفح بعد انسحاب موظفي السلطة

الإثنين 07 يناير 2019 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: داخلية غزة تتسلم معبر رفح بعد انسحاب موظفي السلطة



تسلمت وزارة الداخلية في غزة قبل منتصف الليل الماضي معبر رفح على الحدود المصرية- الفلسطينية بعد ساعات قليلة من اعلان الهيئة العامة للشؤون المدنية  في رام الله عن سحب موظفي السلطة من المعبر.

وغادر موظفي السلطة الفلسطينية المعبر مع أمتعتهم في تمام الساعة 12 ليلا، فيما كان على رأس وفد الداخلية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم، بالإضافة إلى رئيس هيئة المعابر محمد أبو زايد وطاقم المعبر السابق.

وأضاف أن أبو نعيم وأبو زايد باشروا فور استلام المعبر بعقد اجتماع مع ضباط ومدراء الدوائر السابقين في المعبر.

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