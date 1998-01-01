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السلطة تطالب بتشكيل فريق دولي للكشف عن أنفاق إسرائيل أسفل الأقصى

الأحد 06 يناير 2019 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة تطالب بتشكيل فريق دولي للكشف عن أنفاق إسرائيل أسفل الأقصى



غزة / سما/

طالبت السلطة الفلسطينية اليوم الأحد بتشكيل فريق دولي للكشف عن أنفاق إسرائي لأسفل المسجد الأقصى ومحيطه. وحث محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث، في بيان، الأمم المتحدة على تشكيل فريق لـ"الكشف عن الأنفاق التي حفرتها إسرائيل أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه من البلدة القديمة، وحي سلوان" في شرق القدس.

وحذر غيث من خطورة ما تقوم به إسرائيل من تغييرات تاريخية في المدينة المقدسة، مؤكدا وجوب أن تقوم الأمم المتحدة بواجبها تجاه المدينة. وفي سياق متصل، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية العالمين العربي والإسلامي من مخاطر ما تخطط له الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية تجاه القدس وبلدتها القديمة والمسجد الأقصى.

وطالبت الوزارة بالتعامل "بمنتهى الجدية" مع تلك المخططات ونتائجها، وعدم التعامل مع "انتهاكات" إسرائيل في القدس كأرقام مجردة وكأمور أصبحت اعتيادية ومألوفة يتم المرور عليها مرور الكرام.

واتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل والجمعيات الاستيطانية بشن "حرب تهويدية مفتوحة ضد المدينة المقدسة ومحيطها، وسط تصاعد حدة الدعوات التي يُصدرها أركان اليمين الحاكم فيإسرائيل وأنصارهم من المتطرفين والمستوطنين للإسراع في تنفيذ مخططاتهم الاستيطانية في المدينة".

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