الاحتلال يُبعد أسيراً من غزة إلى الضفة بعد قضائه 16 عاما في سجون اسرائيل

رام الله /سما/

قالت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين ان سلطات الاحتلال ابعدت الاسير رياض صالح عبد الله الى الضفة الغربية بعد الافراج عنه رغم انه يحمل هوية غزة.

وأوضحت "واعد" ان سلطات الاحتلال افرجت مساء اليوم عن أسيرين من منفذي عملية السفينة "كارين إيه" من سجون الاحتلال وهما رياض صالح مصطفى عبد الله قصراوي (أبو صالح) وأحمد محمد عبد الهادي خريس بعد أن امضيا 16 عاما في سجون الاحتلال.

وأوضحت "واعد" ان الاسير رياض عبد الله يحمل الهوية الغزية بعد ان اعتقل على يد قوات الاحتلال في عرض البحر الأبيض المتوسط في 1 يناير 2002 على خلفية إتهامه بالمشاركة في عملية السفينة "كارين إيه".

وكانت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة فتح في قطاع غزة دعت لاستقبال الأسيرين المحررين في معبر بيت حانون بشمال قطاع غزة وعند حاجز ترقوميا بالخليل بحسب أهالي الأسرى بالشكل الذي يليق بنضالاتهما وتضحياتهما من أجل الوطن والهوية والدفاع عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية.