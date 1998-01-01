  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يُبعد أسيراً من غزة إلى الضفة بعد قضائه 16 عاما في سجون اسرائيل

الأربعاء 02 يناير 2019 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُبعد أسيراً من غزة إلى الضفة بعد قضائه 16 عاما في سجون اسرائيل



رام الله /سما/

قالت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين ان سلطات الاحتلال ابعدت الاسير رياض صالح عبد الله الى الضفة الغربية بعد الافراج عنه رغم انه يحمل هوية غزة.

وأوضحت "واعد" ان سلطات الاحتلال افرجت مساء اليوم عن أسيرين من منفذي عملية السفينة "كارين إيه" من سجون الاحتلال وهما رياض صالح مصطفى عبد الله قصراوي (أبو صالح) وأحمد محمد عبد الهادي خريس بعد أن امضيا 16 عاما في سجون الاحتلال.

وأوضحت "واعد" ان الاسير رياض عبد الله يحمل الهوية الغزية بعد ان اعتقل على يد قوات الاحتلال في عرض البحر الأبيض المتوسط في 1 يناير 2002 على خلفية إتهامه بالمشاركة في عملية السفينة "كارين إيه".

وكانت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة فتح في قطاع غزة دعت لاستقبال الأسيرين المحررين في معبر بيت حانون بشمال قطاع غزة وعند حاجز ترقوميا بالخليل بحسب أهالي الأسرى بالشكل الذي يليق بنضالاتهما وتضحياتهما من أجل الوطن والهوية والدفاع عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية.

أخبار ذات صلة

لينا الجربوني

عميدة الأسيرات "لينا الجربوني" حُرّة بعد 15 عاما متواصلة في سجون الاحتلال

860x484

حدث في الخليل .. الاحتلال يجبر أسيراً على شتم غزة ومقاومتها أمام الكاميرا

معبر ايرز

الأصغر على الاطلاق.. إسرائيل ترحّل من الضفة الى غزّة فتاة فلسطينية عمرها 14 عاما

إضراب الاسرى في سجون اسرائيل يدخل يومه الـ27.

اسرى فلسطينيون - ارشيف

المصادقة على مشروع قانون لمنع الزيارات عن أسرى حركة حماس في سجون اسرائيل

الشهيد فادي النجار

استشهاد فادي النجار 25 عاما برصاص الاحتلال مساء اليوم شرق خانيونس

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان يكشف ملامح صفقة القرن: دولة في غزة وسيادة للسكان في الضفة وحوافز اقتصادية

حماس تشن هجوما لاذعا على الرئيس عباس وهذا ما قالته ..

نجل نتيناهو كان يعمل لدى فلسطيني نفذ ابنه عملية طعن

اختيار شقيق الشهيد نور بركة من ضمن كبار علماء الفيزياء في الاتحاد الدولي للفلك

اسرائيل تحتفي بتغريدة الكويتية السعيد وخارجيتها تصفها بـ "فجر الشجاعة"!

جنرال في الجيش المصري يزور سرا قرية في جنوب إسرائيل ويعتذر للاسرائيلين .. لماذا ؟

لهذه الاسباب.. السلطة تقرر تسليم عصام عقل الى الولايات المتحدة الامريكية

الأخبار الرئيسية

عباس - ارشيف

"سما" تكشف عن البشريات التي ينوي الرئيس عباس زفها الى موظفي غزة ....

حدود

جنرال في الجيش المصري يزور سرا قرية في جنوب إسرائيل ويعتذر للاسرائيلين .. لماذا ؟

حسين الشيخ

الشيخ : الرئيس عباس سيَزُفُّ بشرى لأبناء فتح في قطاع غزة في القريب العاجل

اردان

أردان يقر سلسلة عقوبات ضد الأسرى الفلسطينيين وهي كالتالي ..

ليبرمان وهنية

ليبرمان : لن أتقبل حقيقة سير "هنية" بحرية في قطاع غزة دون خوف