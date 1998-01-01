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فيديو يظهر نقل جثة خاشقجي خارج السفارة بعد تقطيعها (شاهد)

الإثنين 31 ديسمبر 2018 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو يظهر نقل جثة خاشقجي خارج السفارة بعد تقطيعها (شاهد)



انقرة / وكالات /

ثت قناة فضائية تركية، فيديو من كاميرات مراقبة، قالت إنه يظهر نقل جثة الكاتب جمال خاشقجي، بعد تقطيعها.

وقالت قناة "ahaber" إن الفيديو يوثق لحظة نقل الجثة المقطعة عبر خمس حقائب، إلى منزل القنصل السعودي في اسطنبول، في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وكانت صحيفة "صباح" التركية كشفت أن جثة خاشقجي نقلت داخل حقائب عبر سيارة "مينيبوس" سوداء اللون في الساعه 15:09 إلى منزل القنصل محمد العتيبي.

وبالرغم من اعترافها بقتل خاشقجي وتقطيع جثته، إلا أن الحكومة السعودية لا تزال تصر على عدم معرفتها بمصير أجزاء الجثة، وتقول إن مسؤوليها المتورطين بالجريمة قاموا بتسليم الجثة إلى متعاون محلي.

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