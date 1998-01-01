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نسخة قرآن مترجمة وثوب فلسطيني أمام الكونغرس مطلع العام المقبل

الأحد 23 ديسمبر 2018 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نسخة قرآن مترجمة وثوب فلسطيني أمام الكونغرس مطلع العام المقبل



القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع صحيفة "ديترويت فري برس" الأمريكية بأن عضو الكونغرس الأمريكي من أصول فلسطينية رشيدة طليب (من أصل فلسطيني) ستؤدي اليمين الدستورية الخاص بها في 3 يناير المقبل.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن رشيدة طليب ستؤدي اليمين على نسخة مترجمة من القرآن، أنجزها جورج سوس عام 1734، وهي النسخة التي حصل عليها الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس جيفرسون والمتواجدة بمكتبة الكونغرس.

وقالت طليب أن "أداءها اليمين بالقرآن مهم بالنسبة لها، لأن كثيرا من الأمريكيين لديهم هذا النوع من الشعور بأن الإسلام دين غريب على التاريخ الأمركي.. المسلمون كانوا هنا في البداية.. بعض آبائنا المؤسسين عرفوا عن الإسلام أكثر من بعض أعضاء الكونغرس الآن".

وطليب ليست الأولى التي ستؤدي اليمين الدستورية بوضع يدها على نسخة مترجمة من القرآن الكريم، فقد سبقها في 2006 العضو الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا كيث إليسون الذي أقسم على القرآن عند أدائه اليمين الدستورية، مما تسبب في جدل واسع حينها.

كما اتخذت الأمريكية من أصل فلسطيني قرارا آخر إلى جانب أدائها اليمين الدستورية، حيث قررت أيضا أن ترتدي ثوبا فلسطينيا تقليديا في هذا اليوم الخاص.

جدير بالذكر أن رشيدة طليب التي نشأت في ديترويت (42 عاما) أصبحت عام 2008 أول مسلمة تنتخب لمجلس ميتشيغان التشريعي.

من المهم الإشارة إلى أن رشيدة طليب، فازت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لتصبح أول مسلمة تدخل مجلس النواب الأمريكي.

أما المسلمة الثانية التي دخلت مجلس النواب هي السياسية الأمريكية من أصول صومالية إلهان عمر، من ولاية مينيسوتا، والتي فازت في الانتخابات التمهيدية في إحدى مقاطعات الولاية.

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