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نتنياهو يكشف : ننسق مع السعودية لشن عملية عسكرية في سيناء

الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يكشف : ننسق مع السعودية لشن عملية عسكرية في سيناء



القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الجيش "بنيامين نتنياهو"، النقاب عن اتصالات تجريها "إسرائيل" مع المملكة العربية السعودية، للقضاء على تنظيم الدولة في شبة جزيرة سيناء المصرية.

وقال "نتنياهو"، إننا نبذل جهودًا أمنية وعسكرية، لمنع تواجد وبقاء تنظيم الدولة الإسلامية وحلفائه في سيناء، دون الحاجة لإعطاء مزيد من التفاصيل.

أقوال نتنياهو جاءت خلال مؤتمر السفراء الإسرائيليين في دول أمريكا اللاتينية وقارتي أفريقيا وآسيا في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية قبل أيام، ونقلته مجلة "إسرائيل ديفينس" العسكرية.

وأوضحت المجلة العبرية أن "نتنياهو" أكد وجود مباحثات حول هذا السياق مع المملكة العربية السعودية، مضيفاً "نحن أمام سر مكشوف، وليس جديدا، رغم أنهم لا يتكلمون عنه كثيرا في إسرائيل، لكنه في إطار حرب إسرائيل ضد هذا التنظيم".

وأشار "نتنياهو" إلى أن المجموعات المتطرفة، تحاول العثور على موطئ قدم في المنطقة، بعدما تم القضاء عليها في سوريا والعراق، ونحن نمنع هذا التواجد. وزعم أن "إسرائيل" منعت في هذه المنطقة وخاصة سيناء، إقامة دولة جديدة لتنظيم، كانت كفيلة بأن تشكل تهديدا على جميع دول الجوار.

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