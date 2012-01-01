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المستشار الألماني: إقامة دولة فلسطينية أفضل سبيل لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط

الأربعاء 07 أكتوبر 2026 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار الألماني: إقامة دولة فلسطينية أفضل سبيل لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط



برلين /سما/

 قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن إقامة دولة فلسطينية هي أفضل سبيل لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف ميرتس في بيان أصدره مساء الثلاثاء: “علينا أن نضع أسس نظام جديد يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين وجيرانهم أن يعيشوا في ظله بسلام وأمن”.
وتابع: “تعمل حكومتنا من أجل تحقيق هذا الهدف، ونرى أن أفضل وسيلة لتحقيقه تتمثل في إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل”.
وادعى ميرتس أن ألمانيا “تشهد تصاعدا في معاداة السامية دون أن تتم مواجهتها بالقدر الكافي”.

وأردف قائلا: “ستبذل الحكومة كل ما في وسعها لمكافحة جميع أشكال معاداة السامية، ويجب أن يتمكن اليهود من العيش دون خوف في جميع أنحاء ألمانيا”.
ومن أصل 193 دولة في الأمم المتحدة، تعترف 160 دولة بدولة فلسطين، وهي عضو في أكثر من مئة منظمة ومعاهدة دولية.
وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة هذه الاعترافات، وتستخدم واشنطن سلطة النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع نيل فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلا من صفتها “دولة مراقب غير عضو” منذ العام 2012.

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