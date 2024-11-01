  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة لإزالة النصب التذكارية وصور الشهداء في نابلس وجنين

الأربعاء 07 أكتوبر 2026 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة لإزالة النصب التذكارية وصور الشهداء في نابلس وجنين



رام الله /سما/

بدأت قوات الاحتلال منذ صباح اليوم بشن حملة استهدفت النصب التذكارية واللافتات التي تحمل صور الشهداء في مدينتي نابلس وجنين، في إطار اقتحامات متواصلة للمدينتين.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء المدينة من عدة محاور، برفقة آليات عسكرية وجرافة، وفرضت حظراً للتجول على بعض احياء المدينة ، فيما أقدمت الجرافة على هدم عدد من النصب التذكارية للشهداء في منطقتي الدوار ورأس العين. 

وفي جنين، كانت قوات الاحتلال قد أخطرت بإزالة وهدم عدد من اللافتات والأنصاب التذكارية التي تحمل صور شهداء، بينها لافتات في المدينة ونصب تذكارية تحمل صور عدد من الشهداء، إضافة إلى نصب تذكاري للشهيد الأسير ياسر ذياب حمدوني في بلدة يعبد جنوب غرب جنين. 

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه الاقتحامات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وبلدات شمال الضفة الغربية.

IMG_7341

الأكثر قراءة اليوم

سيناريو الانهيار الكبير.. جنرال صهيوني: إسرائيل قد لا تكون موجودة في المستقبل

السيناريو الأخطر: حرب طويلة بين واشنطن وطهران تلوح في الأفق

ترامب: لوس أنجلوس وسان دييغو قد تدفعان ثمن الحرب مع إيران.. وحاكم كاليفورنيا: إنه شخص خطير وغير سليم عقليًا

غزة تقلب المعادلة الأمريكية: تآكل التأييد الشعبي لإسرائيل والدعم الرسمي يواجه 3 مسارات معقدة

بعد سنوات من إدانته.. ترامب يوافق على إعدام منفذ هجوم فورت هود

“أنصار الله” تُحكم قبضتها على “المكتسبات الميدانية” التي حققتها في اليمن وتشن هجومًا مضاداً

سموتريتش: إذا هاجمت مصر إسرائيل فلن تكون هناك سيناء

الأخبار الرئيسية

خلال ثلاث سنوات من العدوان الاسرائيلي.. 22 ألف شهيد من الطلبة والمعلمين وتدمير مئات المؤسسات التعليمية

الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة الحرب: 100 ألف هدف ضُرب في الشرق الأوسط و45 ألف معتقل في الضفة الغربية

فانس لطهران: أوقفوا التخصيب عالي النسبة إذا كنتم لا تسعون إلى سلاح نووي

IMG_7339

شهيد من الدفاع المدني في بيت لاهيا وتفجير منازل في خان يونس ومدينة غزة

كالاس: الاتحاد الأوروبي مستعد لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الفلسطينية في نوفمبر