الاحتلال يشن حملة لإزالة النصب التذكارية وصور الشهداء في نابلس وجنين

رام الله /سما/

بدأت قوات الاحتلال منذ صباح اليوم بشن حملة استهدفت النصب التذكارية واللافتات التي تحمل صور الشهداء في مدينتي نابلس وجنين، في إطار اقتحامات متواصلة للمدينتين.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء المدينة من عدة محاور، برفقة آليات عسكرية وجرافة، وفرضت حظراً للتجول على بعض احياء المدينة ، فيما أقدمت الجرافة على هدم عدد من النصب التذكارية للشهداء في منطقتي الدوار ورأس العين.

وفي جنين، كانت قوات الاحتلال قد أخطرت بإزالة وهدم عدد من اللافتات والأنصاب التذكارية التي تحمل صور شهداء، بينها لافتات في المدينة ونصب تذكارية تحمل صور عدد من الشهداء، إضافة إلى نصب تذكاري للشهيد الأسير ياسر ذياب حمدوني في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه الاقتحامات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وبلدات شمال الضفة الغربية.